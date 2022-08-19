El Pais: страны Евросоюза отбирают беженцев с Украины по цвету кожи, волос и глаз

Украинские беженцы сталкиваются с расовой дискриминацией в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беженцы из Украины в странах Евросоюза сталкиваются с проявлениями расизма. Об этом рассказала испанскому изданию El Pais активистка движения за права беженцев и мигрантов Ана Исабель Мартинес.

"Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания даже спустя много лет", - подчеркнула Мартинес.

По ее словам, подобные проявления расизма можно наблюдать как со стороны принимающей страны, так и от других украинских мигрантов.

Активистка в качестве примера привела случаи, когда таких людей выкидывали из поездов, направляющихся к границе, либо и вовсе не пускали в них.

Как ранее писал сайт KP.RU, ряд регионов Германии приняли решение об отказе принимать беженцев с Украины из-за превышения квот. Власти земель ФРГ, по данным немецких журналистов, придумывают различные предлоги для отказа в приеме беженцев.

К примеру, власти земли Бранденбург мотивируют свое решение об отказе принимать украинцев плотной заселенностью региона, а руководство Саксонии — исчерпанным лимитом претендентов на получение социального пособия.