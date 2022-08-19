Александр Моор и Владимир Якушев открыли тюменский бизнес-форум СУП-2022

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политика поддержки бизнеса, реализуемая в Тюменской области, характеризуется долгосрочностью принимаемых решений, прозрачностью и преемственностью. Об этом заявил глава региона Александр Моор, общаясь с участниками X Международного форума СУП-2022, который стартовал в Тюмени 19 августа.

«Мы всегда из лимона умеем сделать лимонад. Региональные управленческие команды меняются, но приоритеты и принципы остаются теми же», – отметил губернатор.

В качестве примера глава региона рассказал о такой мере господдержки бизнеса, как компенсация первого взноса по договорам лизинга для промышленных предприятий. Она была введена в Тюменской области еще в 2007 году, действует до сих пор и будет работать в будущем. В числе постоянно действующих региональных мер поддержки – льготные финансовые ресурсы в виде гарантий, микрозаймов и целевых займов.

В то же время региональные власти внимательно следят за всеми изменениями экономической ситуации и появлением новых трендов. В частности, в начале 2022 года правительство Тюменской области оперативно отреагировало на рост ключевой ставки Центрального банка РФ, исключив привязку к ней региональных программ кредитования.

«С одной стороны, перед нами стоят вызовы, которые мы пока еще не можем оценить в полной мере, а с другой – открываются новые окна возможностей. Поэтому для тех, кто предприимчив, инициативен, не боится двигаться вперед, наступило классное время», – резюмировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Кроме того, полпред главы государства и губернатор побывали в новом детском дошкольном учреждении в ходе рабочей поездки по Тюмени 19 августа. В трехэтажном здании расположено 14 групп «полного дня», групповые и спортивные залы, а также мотивационное пространство для ранней профориентации дошкольников. В помещениях уже расставляют мебель.

Затем Владимир Якушев и Александр Моор посетили строительную площадку в жилом массиве «Плеханово», где возводится школа на 1,5 тысячи мест.

«В этом районе мы построили два детских сада, а школы пока нет, и она очень нужна. Жители не раз поднимали этот вопрос, писали на прямую линию. Стройка идет полным ходом, современное школьное здание возводится по индивидуальному проекту. Оно будет одним из самых крупных в регионе», – сообщил Александр Моор.

Завершая рабочую поездку по областной столице, Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели строящийся жилой массив в районе аэропорта Плеханово. На участке площадью 51 гектар планируется возвести 28 многоквартирных домов площадью 390 тысяч кв. метров, пять многоуровневых паркингов и две котельные. Ввод в эксплуатацию первого дома намечен на декабрь 2022 года, сообщил Владимир Якушев.