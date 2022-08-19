Умер Анатолий Долженков, автор песен Лепса Фото: соцсети

Ушел из жизни поэт Анатолий Долженков, который был автором текстов ко всем песням с первого альбома Григория Лепса, в том числе «Натали». Об этом Лепс сообщил в пятницу, 19 августа, в своем Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням "Натали" и "Я слушал дождь", автор стихов ко всем песням моего первого альбома "Храни вас бог"», - написал поэт.

Лепс также выразил соболезнования по поводу смерти поэта, отметив, что Долженков был замечательным автором. Кроме того, певец назвал Долженкова замечательным человеком, отцом, мужем, а также своим другом.

Анатолий Долженков написал тексты к песням из первого альбома Григория Лепса, который получил название «Храни Вас Бог». Среди наиболее известных композиций поэта «Натали» и «Я слушал дождь».