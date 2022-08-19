Премьер Канады заявил, что страна мало чем может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Оттава не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в вопросе поставок энергоресурсов перед наступающей зимой. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь в решении грядущих проблем этой зимой», - заявил глава канадского правительства, комментируя возможную помощь Европе в решении энергетических проблем.

Трюдо заявил, что на данный момент власти Канады предприняли шаги по наращиванию добычи и поставок как нефти, так газа, однако это не сможет заменить те огромные объемы российской энергоресурсов, от которых сегодня зависят многие европейские страны. По его словам, в перспективе западным странам необходимо будет отказываться от углеводородов, переходя на альтернативные энергоресурсы.

Напомним, ранее, президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер назвал планы по заполнению всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю этого года невыполнимыми, а «Газпром» допустил рост цены на газ в Европе предстоящей зимой выше 4 тысяч долларов за тысячу кубометров.