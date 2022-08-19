Путин заявил, что предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы, которые состоятся в сентябре этого года, поспособствуют развитию надежной демократической политической системы в стране.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», - заявил российский лидер в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая прошла в Сочи.

Путин отметил, что ко всем кандидатам, которые выставят себя на осенние выборы в стране, должно быть объективное отношение.

Напомним, Путин провел рабочую встречу с Памфиловой в Сочи в пятницу, 19 августа. Как писал сайт KP.RU, глава ЦИК проинформировала российского президента о подготовке к предстоящей выборной кампании.