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Политика19 августа 2022 19:24

Путин заявил, что предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы России

Российский президент отметил, что ко всем кандидатам должно быть объективное отношение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы России

Путин заявил, что предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы, которые состоятся в сентябре этого года, поспособствуют развитию надежной демократической политической системы в стране.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», - заявил российский лидер в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая прошла в Сочи.

Путин отметил, что ко всем кандидатам, которые выставят себя на осенние выборы в стране, должно быть объективное отношение.

Напомним, Путин провел рабочую встречу с Памфиловой в Сочи в пятницу, 19 августа. Как писал сайт KP.RU, глава ЦИК проинформировала российского президента о подготовке к предстоящей выборной кампании.