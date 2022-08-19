Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с воронежским "Факелом" в матче чемпионата России по футболу

Максим Глушенков забил в ворота «Факела». Фото: РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в стартовом матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, которая закончилась со счетом 1-1, состоялась в пятницу, 19 августа, в Самаре.

Со стороны самарского клуба мяч забил Максим Глушенков на 61-й минуте игры. Спустя всего четыре минуты был забит еще один гол, на этот раз мяч забил Максим Максимов из воронежского клуба «Факел».

Отмечается, что «Крылья Советов» уже на протяжении пяти игр остаются без победы, занимая таким образом десятое место в турнирной таблице. Тем временем их соперники из клуба «Факелом» не одержали вообще ни одной победы на протяжении всего турнира, занимая 12-е место в турнирной таблице.

Накануне, 12 августа, воронежский «Факел» также сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Счет по окончанию матча был не открытым.