Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского города Масис

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис, который расположен в 15 километрах от Еревана. Местные СМИ ведут прямую трансляцию из места событий.

«По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь», - передает местное онлайн-издание 168.am.

Как заявил один из сотрудников мэрии, глава города Масис Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске, а в момент инцидента не находился в здании мэрии.

По словам жителей города, в здание мэрии ворвался мужчина 36 лет, который ранее был членом совета старейшин (горсовета) Масиса.

Пресс-служба полиции Армении сообщила, что правоохранительные органы республики ведут переговоры с мужчиной.

«Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Масиса. В настоящее время ведутся переговоры с ним», - говорится в заявлении пресс-службы.