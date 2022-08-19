Минобороны России обвинило Киев в срыве подготовки к учебному году в центре и на востоке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины на сегодняшний день невозможно из-за расположения там Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В центральных и восточных регионах страны ... объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наемников и националистов...», - заявил генерал-полковник.

Мизинцев заявил, что в образовательных учреждениях в этих регионах украинская армия размещает склады с боеприпасами, штабы, а также пункты связи и другие объекты военного назначения, напомним, что в докладе международной организации Amnesty Internaional данный факт был зафиксирован.

Как он отметил, западные и украинские СМИ заявляют, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют «неизбирательные удары», которые якобы наносит российская армия по гражданской инфраструктуре. По его словам, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут власти Украины.