Системы ПВО отразили атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области

Системы ПВО отразила атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) шесть раз отразили попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Новую Каховку в Херсонской области. Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.

- Было шесть выстрелов ПВО. Пока все нормально, (попытки отражены), - сообщили ТАСС в ВГА.

Напомним, Каховская ГЭС является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она находится неподалёку от города Новая Каховка. ГЭС обеспечивает водоснабжения засушливых районов области и отвечает за подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров Крым.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, предварительно, по беспилотнику. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, все произошло в бухте. Он также добавил, что все цели были поражены. Развожаев также призвал граждан сохранять спокойствие.