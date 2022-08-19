Экономист дал совет, в какой валюте хранить деньги в кризис Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В чем хранить сбережения, чтобы не лишиться накоплений? Этот вопрос сегодня волнует многих россиян.

В чем лучше хранить деньги в кризис? Есть ли смысл менять национальную валюту на «иностранщину»? Юрист-экономист Юрий Капштык ответил, имеет ли смысл менять сегодня российский рубль на иностранную валюту.

В кризисной ситуации он советует воздержаться от приобретения доллара и евро. С учетом антироссийских санкций, это может быть небезопасно.

Покупка валюты сегодня нецелесообразна, так как тратить ее не где. Так что лучший способ сохранить сбережения сегодня – это вклады в технологии, стартапы и недвижимость.

- Сейчас очень активно развиваются различного рода стартапы, которые финансируются, в том числе российскими банками, - рассказывает эксперт Пятому каналу.

Такие вложения окажутся выгодными и могут не только сохранить сбережения, но и приумножить их.

Еще один инструмент – недвижимость. И хотя сегодня доходность по нему небольшая, но все же она есть. Деньги точно не сгорят.

Тем временем, аналитики прогнозируют уход рубля до соотношения 55 за доллар. Такое понижение будет обусловлено растущими ценами на нефть, сообщает ФАН.

- Очевидно, что на рынок давит ожидание, что, возможно, будут ужесточены санкции против России, а также попытка ввести предельные цены на российскую нефть, - сказал Rt эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.