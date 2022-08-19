В Госдуму внесли законопроект о получении принудительной лицензии авторских прав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес на рассмотрение в ГД проект закона, предлагающий введение в стране специального механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав. Речь идет о фильмах, программах, книгах и другие объектах таких прав, которые стали недоступными в России. Соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

Автор инициативы в пояснительной записке отмечает, что "злоупотребление исключительным правом" уже повлекло убытки для российского бизнеса, в результате чего пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры.

- Для предотвращения подобных рисков и угроз ... законопроект вводит возможности использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав, - сказано в законопроекте.

Напомним, авторское право - это интеллектуальные права физического или юридического лица на произведения науки, литературы и искусства. Также авторским правом называют совокупность юридических норм, которые регулируют отношения по поводу создания и использования тех или иных произведений.