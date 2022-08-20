Разворотнева усомнилась, что россияне накопили долгов за ЖКУ на более 800 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно Росстат поделился данными о задолженности россиян по ЖКУ. Долги физических лиц за ЖКУ превысили 804 млрд рублей. Если сравнивать показатель с 2021 годом, то он увеличился на 7,5%. При этом годом ранее глава Минстроя Ирек Файзулин называл совсем иную цифру. Тогда сумма долгов была на отметке около 1,5 трлн рублей.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева такими нестыковками удивлена. На объяснила, откуда берутся столь разные данные. Причина в том, что в России нет системы учета долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства, так что остается только гадать, какая цифра верная.

При этом она отметила, что платежная дисциплина россияне на очень высоком уровне. Приблизительно 95% счетов оплачиваются регулярно.

-Пыталась разобраться, откуда Росстат взял такую цифру. Цифры абсолютно не бьются, трудно понять, откуда они взялись. А еще сложнее разобраться, сколько непосредственно задолженность граждан, а сколько - долг предприятий и организаций», - пояснила «Новым Известиям» Светлана Разворотнева.

Парламентарии уверены, что нужно создавать общую систему фиксирования долгов. При этом власти на местах должны точечно разбираться с ситуациями, кога люди не могут оплачивать коммуналку из-за финансовых трудностей. Такой категории граждан необходим оказывать помощь.