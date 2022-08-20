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Экономика19 августа 2022 21:15

Разворотнева усомнилась, что россияне накопили долгов за ЖКУ на более 800 млрд рублей

Годом ранее сумма была почти в два раза выше
Елена АКИМОВА
Разворотнева усомнилась, что россияне накопили долгов за ЖКУ на более 800 млрд рублей

Разворотнева усомнилась, что россияне накопили долгов за ЖКУ на более 800 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно Росстат поделился данными о задолженности россиян по ЖКУ. Долги физических лиц за ЖКУ превысили 804 млрд рублей. Если сравнивать показатель с 2021 годом, то он увеличился на 7,5%. При этом годом ранее глава Минстроя Ирек Файзулин называл совсем иную цифру. Тогда сумма долгов была на отметке около 1,5 трлн рублей.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева такими нестыковками удивлена. На объяснила, откуда берутся столь разные данные. Причина в том, что в России нет системы учета долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства, так что остается только гадать, какая цифра верная.

При этом она отметила, что платежная дисциплина россияне на очень высоком уровне. Приблизительно 95% счетов оплачиваются регулярно.

-Пыталась разобраться, откуда Росстат взял такую цифру. Цифры абсолютно не бьются, трудно понять, откуда они взялись. А еще сложнее разобраться, сколько непосредственно задолженность граждан, а сколько - долг предприятий и организаций», - пояснила «Новым Известиям» Светлана Разворотнева.

Парламентарии уверены, что нужно создавать общую систему фиксирования долгов. При этом власти на местах должны точечно разбираться с ситуациями, кога люди не могут оплачивать коммуналку из-за финансовых трудностей. Такой категории граждан необходим оказывать помощь.