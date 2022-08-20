Пушилин сообщил о "снарядном голоде" в украинской армии Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что военные Республики фиксируют "определенный голод" в боеприпасах у украинской армии. Такая ситуация наблюдается на некоторых участках фронта, уточнил он.

- Это те данные, которые нам предоставляет и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются с таким сопротивлением, - рассказал Пушилин в эфире "России 1".

Он уточнил, что сейчас артиллерия ВСУ начала работать более точечно, а не "по площадям", как это было ранее.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что новая группа захваченных в плен на территории республики группа из пяти иностранных наемников может получить высшую меру наказания в виде смертной казни. Он объяснил это тем, что статьи, по которым им предъявляются обвинения, достаточно серьезные.