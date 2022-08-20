Координационный центр в Стамбуле одобрил отбытие двух судов из украинских портов 20 августа 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил отбытие двух судов из украинских портов 20 августа 2022 года.

- Судно Zumrut Ana отправится из Черноморска в Италию, куда доставит 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла. Судно Ocean выйдет из Черноморска в Мармару в Турции с грузом в 25 тысячи тонн пшеницы, - отмечается в сообщении СКЦ.

12 августа сайт KP.RU писал, что координационный центр одобрил выход из украинских портов двух судов с зерном. Речь идет о сухогрузах Star Laura и Sormovskiy.

Накануне стало известно, что РФ и Украина договорились, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном.

Соглашение об экспорте зерна Россия с Турцией и ООН подписали в Стамбуле в конце июля. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала и Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.