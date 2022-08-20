Иммунолог Крючков порекомендовал россиянам пройти вакцинацию перед новой волной коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунолог Николай Крючков порекомендовал россиянам пройти вакцинацию перед новой волной коронавируса, которая ожидается в сентябре 2022 года.

«На сегодняшний день самые действенные российские вакцины — это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Со временем, я надеюсь, будет ускорен выход на рынок еще как минимум двух, а может быть, трех новых российских вакцин. Одна уже зарегистрирована и доступна — это интраназальная вакцина. Еще как минимум одна-две выйдут осенью», — пояснил он в беседе с Lenta.ru

Ревакцинацию нужно проходить в соответствии с индивидуальным графиком, уточнил Крючков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 590 млн. При этом отмечается, что число жертв вируса достигло 6 440 163, передает RT.

Как рассказывали "Известия", Минобороны России заявило, что рассматривает возможность причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19.

Врачи не устают напоминать: даже если вы перенесли болезнь в легкой форме, после выздоровления могут накрыть такие последствия, что мало не покажется. Свыше 60-ти стойких проявлений постковида способны сохраняться не менее 12 недель, предупреждают британские исследователи. А что у нас? Какие «хвосты» коронавирусной инфекции донимают переболевших во время нынешней волны в России? Подробнее читайте в материале сайта KP.RU