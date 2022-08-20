В МИД Португалии выступили против введения запрета на въезд россиян в страны ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Португалии заявили, что не поддерживают введение запрета для россиян на въезд в страны Европейского союза. Об этом газете "Эко" рассказал официальный представитель министерства.

- Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ, - отмечается в заявлении МИД Португалии, которое цитирует издание.

Также отмечается, что Португалия намерена принять участие в обсуждении визовых ограничений против российской стороны на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Праге в период с 30 по 31 августа 2022 года.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а "привилегией". Позже предложение о запрете выдачи шенгенских виз было внесено на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций.