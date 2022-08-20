Врач Продеус посоветовал москвичам не открывать окна, пока смог не исчезнет Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор, доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус посоветовал москвичам и гостям столицы не открывать окна и не проветривать помещения, пока смог не исчезнет.

"Как бы мы ни любили дышать свежим воздухом, если есть задымления и вот такой смог, открывать окна и проветривать помещение таким воздухом не стоит. А если уж вы это делаете, то могу порекомендовать старый дедовский метод, должна быть влажная тюлевая занавеска или шторка, которая потенциально будет задерживать частицы смога", — посоветовал он в беседе с Lenta.ru

Нужно чаще заниматься влажной уборкой, потому что именно влажная уборка помогает эти микрочастицы убирать, отметил специалист.

Как ранее рассказывал RT, запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы, в том числе и в центре столицы. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому лесные пожары в Рязанской области.

Наиболее известный на сегодняшний день пожар - в Рязани - пока так и не потушен. Но, по сообщению МЧС, ситуация хоть и сложная, но угрозы перехода огня на населенные пункты нет, рассказывает "Российская газета".

Свежие фотки затянутой смогом Москвы попугали соцсети всего несколько часов. Напомним, в среду, 17 августа, жители юго-восточных и южных окраин столицы начали жаловаться на некий запах дыма. Оказалось, ветром принесло гарь больших лесных пожаров в Рязанской области, которые все никак не могут потушить. Утром в четверг смог завис уже на всей территорией столицы. Однако спустя пару часов ветром нехорошие запахи вроде как прогнало. Однако гарь может вернуться.