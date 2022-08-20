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Общество19 августа 2022 22:37

Врач Продеус посоветовал москвичам не открывать окна, пока смог не исчезнет

Нужно чаще заниматься влажной уборкой, отметил специалист
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Врач Продеус посоветовал москвичам не открывать окна, пока смог не исчезнет

Врач Продеус посоветовал москвичам не открывать окна, пока смог не исчезнет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор, доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус посоветовал москвичам и гостям столицы не открывать окна и не проветривать помещения, пока смог не исчезнет.

"Как бы мы ни любили дышать свежим воздухом, если есть задымления и вот такой смог, открывать окна и проветривать помещение таким воздухом не стоит. А если уж вы это делаете, то могу порекомендовать старый дедовский метод, должна быть влажная тюлевая занавеска или шторка, которая потенциально будет задерживать частицы смога", — посоветовал он в беседе с Lenta.ru

Нужно чаще заниматься влажной уборкой, потому что именно влажная уборка помогает эти микрочастицы убирать, отметил специалист.

Как ранее рассказывал RT, запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы, в том числе и в центре столицы. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому лесные пожары в Рязанской области.

Наиболее известный на сегодняшний день пожар - в Рязани - пока так и не потушен. Но, по сообщению МЧС, ситуация хоть и сложная, но угрозы перехода огня на населенные пункты нет, рассказывает "Российская газета".

Свежие фотки затянутой смогом Москвы попугали соцсети всего несколько часов. Напомним, в среду, 17 августа, жители юго-восточных и южных окраин столицы начали жаловаться на некий запах дыма. Оказалось, ветром принесло гарь больших лесных пожаров в Рязанской области, которые все никак не могут потушить. Утром в четверг смог завис уже на всей территорией столицы. Однако спустя пару часов ветром нехорошие запахи вроде как прогнало. Однако гарь может вернуться.