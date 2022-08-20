Экономист Скрябин заявил, что без перехода на уголь Европе не избежать роста цен на электроэнергию Фото: Shutterstock

Экономист Дмитрий Скрябин заявил, что цены на электроэнергию в Европе останутся на прежнем уровне в случае, если страны Евросоюза перейдут на альтернативные источники генерации.

В основном стоимость электроэнергии в странах Евросоюза определяется исходя из цены на газ, отметил Скрябин. «Пока цены на "голубое топливо" остаются высокими, спотовая стоимость электроэнергии ниже вряд ли станет», — сказал он в беседе с Lenta.ru

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее допустил, что энергетический кризис может повлиять на единство Европы.По его словам, связанные с Украиной риски увеличиваются, Европа готовится к энергетическому кризису, вызванному конфликтом и последующим экономическим спадом, передает RT.

Как рассказывает "Пятый канал", в апреле глава России Владимир Путин заявил, что санкциями Запад делает хуже только себе. Отказываясь от адекватного сотрудничества с Россией, они теряют выгодные цены на энергоресурсы. По словам президента, нехватка топлива уже ударила по Европе. Она впервые столкнулась с экономическими проблемами такого масштаба.

Как ранее писал сайт KP.RU, Засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре. Французские АЭС не могут работать на полную мощность из-за слишком теплой воды в реках, которой охлаждают реакторы. Норвегия прекращает экспорт электроэнергии из-за снижения генерации на ГЭС, а она была одним из основных поставщиков электричества для нескольких европейских стран. Если совсем обмелеет Рейн, то будут заблокированы поставки по реке угля, который сегодня крайне важен для немецких ТЭЦ. Подробнее читайте здесь