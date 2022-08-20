Хуснуллин допустил отправку рабочих из Северной Кореи на восстановление Донбасса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зампред российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что строители из Северной Кореи (КНДР) могут быть привлечены к восстановлению Донбасса.

По его словам, северокорейские рабочие очень производительны по труду.

- Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. ...я считаю это возможным, - рассказал Хуснуллин журналистам.

Ранее сообщалось, что Россия восстановит освобожденные территории Украины. Решения об этом уже приняты. Отмечается, что в Луганск уже зашло 283 единицы техники, также туда заехала первая тысяча строителей. Что касается дорог, особенно всех тех, которые связывают Херсонскую и Запорожскую область, а также освобожденные территории ЛНР и ДНР с Россией, будут приведены в соответственный вид.