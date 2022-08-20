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В мире19 августа 2022 23:03

Хуснуллин допустил отправку рабочих из Северной Кореи на восстановление Донбасса

По его словам, северокорейские рабочие очень производительны по труду
София ГОНЧАРОВА
Хуснуллин допустил отправку рабочих из Северной Кореи на восстановление Донбасса

Хуснуллин допустил отправку рабочих из Северной Кореи на восстановление Донбасса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зампред российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что строители из Северной Кореи (КНДР) могут быть привлечены к восстановлению Донбасса.

По его словам, северокорейские рабочие очень производительны по труду.

- Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. ...я считаю это возможным, - рассказал Хуснуллин журналистам.

Ранее сообщалось, что Россия восстановит освобожденные территории Украины. Решения об этом уже приняты. Отмечается, что в Луганск уже зашло 283 единицы техники, также туда заехала первая тысяча строителей. Что касается дорог, особенно всех тех, которые связывают Херсонскую и Запорожскую область, а также освобожденные территории ЛНР и ДНР с Россией, будут приведены в соответственный вид.