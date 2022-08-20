Сенатор Совфеда Цеков считает, что США могли разрешить Киеву удары по Курской области Фото: REUTERS

Сенатор Совфеда Сергей Цеков выразил мнение, что американское оружие может применяться для ударов не только по Крыму, но и по другим территориям России, например Брянской и Курской областям.

«Думаю, что США в любом случае уже дали разрешение на ведение каких-то диверсионных действий на территории Крыма. Насчет оружия есть сомнения, но, в любом случае, разрешение на его использование будет получено если не сегодня, то завтра», - сказал он в беседе с Lenta.ru

Сенатор допустил, что американское оружие может использоваться для попыток ударить по Крымскому мосту, но добавил, что подобные действия все равно не принесут результата.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует разрушить Крымский мост. При этом каким именно образом Киев собирается сделать это, он не уточнил.

Напомним, Крымский мост охраняется от нападений сразу двумя полками С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1", "Тор" и другими.