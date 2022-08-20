Жительница Британии заявила, что Лондон превратился в город забастовок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время Лондон превратился в город забастовок, рассказала жительница Британии Елена. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины протестов.

"Все это из-за низких зарплат. Протестуют профессора в университетах, работники общественного транспорта и так далее", - рассказала она в беседе с Lenta.ru

Жительница Лондона отметила, что низкие заработные платы стали наиболее остро ощущаться в условиях инфляции и роста цен на коммунальные услуги. Она добавила, что цены на электричество в Великобритании поднялись примерно на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне 18 июня началась масштабная акция протеста. Причиной стал кризис стоимости жизни и рост инфляции в Великобритании до рекордных отметок. Отмечается, что протестующие, недовольные тем, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране. Участники митингов призывают власти страны к дополнительным действиям в борьбе с инфляцией.

Как рассказывал РИАМО, экономист Михаил Хазин считает, что сейчас ведется «война» Вашингтона и Лондона, которую мало кто замечает. В качестве примера он привел ситуацию в Косове. Специалист отметил, что конфликт вокруг Косова раздувают британцы, но ситуация не стала критической из-за того, что США ее погасила. Пока эти два государства не понимают, кто будет контролировать ситуацию в данном регионе.