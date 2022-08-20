Володин обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы ради сохранения власти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты готовы пойти на всё ради сохранения своей власти над миром, в том числе жертвуя благосостоянием граждан стаей страны и экономикой Европы.

- Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. Сейчас газ в Штатах стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной, - написал политик в своем Telegram-канале.

Также Володин обратил внимание на уровень инфляции, которая уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.