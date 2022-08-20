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Экономика20 августа 2022 4:55

В МИД РФ заявили о необходимости перехода России от SWIFT на более защищенные механизмы

Системой SWIFT использоваться российские банки в будущем полностью перестанут
Александр КИСЛОВ
Ранее ряд российских банков был отключен от системы SWIFT по решению западных государств

Ранее ряд российских банков был отключен от системы SWIFT по решению западных государств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия считает необходимым провести постепенный переход от международной системы межбанковских платежей SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы. С таким заявлением выступил замглавы российского МИДа Александр Панкин.

«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — цитирует ТАСС Панкина.

Он отметил, что с этой целью в РФ активно развивается Система передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее большинство крупных российских банков в рамках введенных против РФ западных санкций было отключено от системы SWIFT. Однако в самих кредитных организациях заявили, что на их текущую деятельность данные ограничительные меры влияния не оказали.

Экономисты уточняют, никакого катастрофического воздействия на экономику РФ отключение банков от SWIFT даже теоретически оказать не может. Более того, важным последствием отключением российских банков от SWIFT может стать конец "гегемонии доллара".