Поддерживающие Украину активисты устроили в одном из немецких городов масштабную драку Фото: REUTERS

В Германии проукраинские активисты устроили массовую драку во время показа фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна о Майдане под названием «Украина в огне». Об этом инциденте сообщает немецкое издание Spiegel.

Скандальный инцидент произошел на немецком кинофестивале «globaLE», состоявшемся в Лейпциге. В ходе показа фильма Стоуна члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective раскритиковали якобы пророссийскую позицию режиссера и устроили потасовку с организаторами, пытаясь сорвать мероприятие.

В ситуацию пришлось вмешаться местным полицейскими, которые уже начали проведение расследования в отношении проукраинских активистов, ставших зачинщиками драки.

Ранее Оливер Стоун публично заявил о том, что, по его мнению, Украина всегда была "частью плана" США по борьбе с Россией. По его мнению, роль США в провоцировании украинского кризиса крайне велика, так именно Вашингтон всегда желал прямого столкновения Киева с Москвой.

Теперь же Соединенные Штаты, как полагает Стоун, "получили, что хотели" и не намерены прекращать кризис с помощью переговоров, рассчитывая на продолжение боевых действий.