Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штаб Черноморского флота 20 августа 2022 года подвергся атаке с применением беспилотника, жертв нет. Информацию об этом распространил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - написал Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

По словам севастопольского губернатора, никаких серьезных разрушений в результате атаки на штаб Черноморского флота нет. Чиновник уточнил, что в настоящее время все подходы и подъезды к штабу ЧФ РФ перекрыты.

Ранее подобную атаку на штаб Черноморского флота России Вооруженные силы Украины предприняли 30 июля нынешнего года. Тогда расположенный в Севастополе штаб ЧФ РФ также был атакован украинской стороной с помощью беспилотника. В связи с данным инцидентом все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота (ВМФ) в Севастополе были отменены.