В Севастополе сбили беспилотник над штабом Черноморского флота

Украинский беспилотник удалось сбить над крышей штаба Черноморского флота РФ в Севастополе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Севастополя уточнил, что упавший на крышу штаба Черноморского флота РФ беспилотник был сбит постом воздушной обороны. Информацию об этом чиновник разместил в своем официальном телеграм-канале.

"Беспилотник был отработан ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", - отметил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Ранее стало известно о том, что штаб Черноморского флота России в Севастополе 20 августа 2022 года был атакован с помощью беспилотника.

В результате данного инцидента погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Кроме того, по словам Развожаева, атака штаба ЧФ не привела к каким-либо серьезных и значительным разрушениям. Сейчас глава Севастополя находится на месте ЧП и выясняет все обстоятельства произошедшего.

В предыдущий раз подобная атака со стороны Вооруженных сил Украины на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе была зафиксирована в конце июля нынешнего года.