Умер Сергей Григорьев, голос Фили из "Спокойной ночи, малыши!"

Голосов Сергея Григорьева долгие годы разговаривал щенок Филя из "Спокойной ночи, малыши!" Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Скончался артист, кукловод и музыкант Сергей Григорьев, голосом которого многие годы говорил Филя в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Григорьев умер в Израиле в возрасте 64 лет.

По информации издания "NEWSru Израиль", Григорьев скончался 19 августа 2022 года. Его похоронят 21 августа на кладбище общины в поселении Текоа в Гуш-Эционе.

Причины смерти Григорьева не сообщаются. Отмечается, что артист имел гражданство РФ и Израиля.

Свою карьеру кукловод начал в 1987 году и продолжал ее вплоть до 2014-го (когда Григорьев эмигрировал в Израиль). Особую известность ему принесло воплощение образа Фили — мудрого и рассудительного пса в детской программе "Спокойной ночи, малыши!".

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти советской эстрадной певицы Валентины Дворяниновой, которая была известна широкой публике как исполнитель колыбельной песни "Спят усталые игрушки" (именно под эту композицию шла заставка передачи "Спокойной ночи, малыши!"). Валентина Дворянинова скончалась в пансионате в Московской области на 92-м году жизни.