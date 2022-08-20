ВСУ потеряли более двухсот человек в Николаевской и Днепропетровской областях

Потери Вооруженных сил Украины в ходе военной спецоперации РФ становятся близки к катастрофическим Фото: REUTERS

Безвозвратные потери бойцов ВСУ в результате новых российских ударов в Николаевской и Днепропетровской области превысили 200 человек. Информацию об этом распространило министерство обороны РФ.

"В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек", - подчеркивают в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что из-за огромных потерь многие воинские подразделения украинских Вооруженных сил отказываются идти на передовую и выполнять указания командиров.

А попавший в российский плен руководитель украинского неонацистского формирования "Кракен" Дмитрий Стрельников публично заявил о крайне низкой подготовке бойцов ВСУ и признал, что у боевиков Вооруженных сил Украины нет никаких шансов победить армию РФ. В связи с этим он считает, что бойцам нацбатальонов, ВСУ и других вооруженных формирований необходимо как можно скорее сложить оружие, чтобы избежать бессмысленных человеческих жертв.