Шойгу назвал идею о запрете на въезд россиян в ЕС проявлением нацизма

Сергей Шойгу считает, что инициативы закрыть всем россиянам въезд в Европу являются проявлением нацистской идеологии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идея запрета всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является явным проявлением нацистской политики, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", - отметил глава российского военного ведомства на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

По словам Шойгу, наиболее активную роль в продвижении подобных инициатив в настоящее время играют прибалтийские страны.

Ранее с призывом "изолировать россиян" от западного мира выступили украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас. По словам Зеленского, по отношению ко всем без исключения гражданам РФ необходимо применить так называемый "принцип коллективной ответственности" из российской спецоперации на Украине. Каллас считает, что во время проведения СВО неправильно позволять россиянам отдыхать в Европе и на территории других западных государств.

При этом пока ведущие мировые лидеры и руководство ЕС и США не спешат прислушиваться к радикальным инициативам Каллас и Зеленского. Введение столь жестких ограничений на въезд граждан РФ на территории стран Запада в настоящее время на высоком уровне всерьез не обсуждается.