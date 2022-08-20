Шойгу заявил, что Киев развернул карательную операцию против украинцев, не принявших политику по реабилитации нацизма

Сергей Шойгу выступил с резким заявлением по поводу неонацистской политики киевского режима Фото: Министерство обороны РФ

Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Жители Донбасса (как и многие другие жители Украины) не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - сообщил руководитель российского военного ведомства в ходе проходящего в Подмосковье Международного антифашистского конгресса.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что украинские власти развязали полноценную войну с мирным населением Донбасса, которая в итоге переросла в настоящий геноцид. Таким образом, по мнению президента РФ, Киев пытался ущемлять права граждан Украины, не принявших русофобскую политику "постмайданной украинской власти".

В связи с этим Россия 24 февраля нынешнего года начала проведение специальной военной операции на Украине, целями которой являются полная демилитаризация и денацификация страны.