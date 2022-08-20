Вице-спикер Госдумы Яровая анонсировала начало работы над законом о недопущении реабилитации нацизма

Ирина Яровая готовит важную инициативу о тотальном запрете на любую реабилитацию нацизма в России Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вице-спикер Госдумы России, депутат-единоросс Ирина Яровая сообщила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма.

"В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма", - цитирует парламентария РИА Новости.

По словам Яровой, в России "необходимо принимать уже закон, который бы позволил уже на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма".

Ранее о недопустимости реабилитации нацизма в РФ заявил глава министерства обороны страны Сергей Шойгу. По его словам, также недопустимо приравнивание роли Советского Союза и гитлеровской Германии во Второй мировой войне (в России в настоящее время уже действует закон, который напрямую запрещает это делать).

Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявлял о том, что в настоящее время фиксируются попытки реабилитации преступлений нацистских преступников, а также другие факты "переписывания истории" Второй мировой войны. Многое из нацистской идеологии сейчас пытаются поставить на вооружение в мире, отмечал президент РФ.