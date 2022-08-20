Эксперт Роспотребнадзора заявила, что коронавирус становится сезонным заболеванием

Эксперт при Роспотребнадзоре сообщила, что коронавирус уже в ближайшее время может перерасти в обычное сезонное простудное заболевание Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ", - цитирует ее РИА Новости.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщил, что в условиях роста числа заболевших коронавирусом в РФ необходимо будет вновь вводить обязательную вакцинацию для ряда категорий населения, а также обязательный масочный режим (власти ряда российских регионов уже приняли документы, обязывающие граждан носить защитные маски в общественных местах).

При этом на данный момент, как заявляют в Кремле, речи о возможном возвращении жестких ограничительных мер на федеральном уровне не идет.