Путин поздравил Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем

Андрей Кончаловский 20 августа 2022 года отмечает свое 85-летие, юбиляра уже поздравил президент РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Андрея Кончаловского с 85-летием, пожелав ему доброго здоровья. Поздравительная телеграмма, направленная главой государства Кончаловскому, выложена на сайте Кремля.

"Ваши работы, удостоенные престижных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца", – отмечается в тексте телеграммы.

Также Кончаловского с юбилеем уже поздравили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и белорусский президент Александр Лукашенко. Они направили поздравительные телеграмму кинорежиссеру, пожелав ему дальнейших творческих успехов и долгих лет жизни.

Ранее сам Кончаловский заявлял о том, что пока не собирается "уходить на пенсию" и завершать режиссерскую карьеру. В планах у 85-летнего кинорежиссера, по его собственным словам, в настоящее время значится съемка еще нескольких художественных кинофильмов. Также Кончаловский не исключает, что может поставить и ряд театральных постановок и спектаклей, однако пока определенности с этим нет.