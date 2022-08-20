Путин 1 сентября проведет заседание набсовета нового всероссийского движения детей и молодежи

Владимир Путин лично руководит наблюдательным советом нового всероссийского детского движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября 2022 года проведет первое заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Проведение мероприятия анонсировал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас стартует детское движение. У нас сегодня будет первое заседание координационного совета общероссийского детского движения, оно будет здесь — на "Машуке", а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», — сообщил высокопоставленный кремлевский чиновник на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук».

По словам Кириенко, окончательно процесс формирования движения, как предполагается, должен завершиться к декабрю нынешнего года. До этого, как отметил Кириенко, будет вестись подготовительная работа, необходимая для запуска работы движения.

Ранее в Кремле призвали не сравнивать новое всероссийское детское движение, создающееся в стране с пионерией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о возрождении пионерии в настоящее время говорить точно не приходится, так как членство в новом движении будет для российских школьников исключительно добровольным, принуждать к участию в работе и мероприятиях движения детей никто точно не станет.