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Общество20 августа 2022 11:15

Путин 1 сентября проведет заседание набсовета нового всероссийского движения детей и молодежи

О проведении мероприятия с участием президентом РФ заявил первый замглавы АП Сергей Кириенко
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин лично руководит наблюдательным советом нового всероссийского детского движения

Владимир Путин лично руководит наблюдательным советом нового всероссийского детского движения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября 2022 года проведет первое заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Проведение мероприятия анонсировал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас стартует детское движение. У нас сегодня будет первое заседание координационного совета общероссийского детского движения, оно будет здесь — на "Машуке", а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», — сообщил высокопоставленный кремлевский чиновник на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук».

По словам Кириенко, окончательно процесс формирования движения, как предполагается, должен завершиться к декабрю нынешнего года. До этого, как отметил Кириенко, будет вестись подготовительная работа, необходимая для запуска работы движения.

Ранее в Кремле призвали не сравнивать новое всероссийское детское движение, создающееся в стране с пионерией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о возрождении пионерии в настоящее время говорить точно не приходится, так как членство в новом движении будет для российских школьников исключительно добровольным, принуждать к участию в работе и мероприятиях движения детей никто точно не станет.