Читатели Le Figaro после заявления Макрона об Украине припомнили ему провал Наполеона

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Читатели французского издания Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о наступающих трудных временах для экономики страны.

Во время речи, посвященной годовщине освобождения юга республики от нацистов, Макрон призвал французов "принять цену за свободу", говоря о необходимости оказывать поддержку Украине. Комментаторы негативно восприняли такого рода заявления на фоне продолжающегося энергокризиса и резкого падения уровня жизни.

“Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят крах, как провалилась континентальная блокада Наполеона", - отметил читатель под ником Subehllort.

Ранее читатели Le Figaro высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине. Французы назвали слова европейских лидеров "оторванными от реальности".