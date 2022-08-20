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В мире20 августа 2022 12:13

Читатели Le Figaro после заявления Макрона об Украине припомнили ему провал Наполеона

Ранее французский лидер призвал народ “принять цену за свободу”, говоря о поддержке Киева
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Фото: REUTERS

Читатели французского издания Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о наступающих трудных временах для экономики страны.

Во время речи, посвященной годовщине освобождения юга республики от нацистов, Макрон призвал французов "принять цену за свободу", говоря о необходимости оказывать поддержку Украине. Комментаторы негативно восприняли такого рода заявления на фоне продолжающегося энергокризиса и резкого падения уровня жизни.

“Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят крах, как провалилась континентальная блокада Наполеона", - отметил читатель под ником Subehllort.

Ранее читатели Le Figaro высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине. Французы назвали слова европейских лидеров "оторванными от реальности".