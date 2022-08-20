Британцу дали тюремный срок за то, что он покусал собаку Фото: REUTERS

Житель Британии укусил полицейскую собаку и напал на сотрудника правоохранительных органов, за это его приговорили к тюремному заключению, сообщает издание Telegraph.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мэтью Боултер, уроженец города Гримсби в восточной части Британии, напал на нескольких людей в общественном месте, в связи с чем к месту инцидента вызвали полицию. Когда страж порядка попытался его задержать, он начал отбиваться, а также пинком уронил на правоохранителя ограждение и причинил тому легкие травмы. Полицейская собака попыталась оказать помощь в задержании, но Боултер укусил ее в голову и начал закручивать ошейник. В результате, дебошира получилось арестовать.

"Мэтью Боултер из Гримсби был осужден после того, как признал себя виновным в нападении на сотрудника экстренной службы, причинении неоправданных страданий животному, нападении, уголовно-наказуемом ущербе и двух случаях нанесения побоев", - уточняет издание.

Также отмечается, что собака быстро оправилась от травмы и продолжила нести службу уже на следующий день.

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