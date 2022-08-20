Обвиняемого в мошенничестве нарколога Брюна отправили под домашний арест

Евгений Брюн, фото: кадр видео

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест нарколога Евгения Брюна, который обвиняется в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Брюна меры пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в суде.

Домашний арест продлится до 3 октября 2022 года. У защиты есть три дня, чтобы обжаловать решение.

В ходе заседания суда следователь заявил, что на свободе Брюн может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или иными способами воспрепятствовать следствию. Он попросил для подсудимого именно домашний арест, а не СИЗО, сославшись на его возраст и состояние его здоровья. Сам Брюн заявил, что будет оказывать содействие следствию.

Кроме этого, предполагаемый сообщник врача - Владимир Яковлев - признал свою вину в мошеннических действиях и заключил сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что главный нарколог Минздрава Брюн задержан в Москве. Врача подозревают в мошенничестве. Он был проверен на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей.