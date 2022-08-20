Глава Минобороны Турции сообщил, что из портов Украины с 1 августа вывезено свыше 656,3 тысяч тонн зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вывоз сельхозпродукции с Украины планируется увеличить, с 1 августа 2022 года из украинских портов вывезли более 656,3 тысяч тонн зерна. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TRT.

“Из украинских портов было доставлено 656,3 тысяч тонн зерна, и мы рассчитываем, что эта цифра будет постепенно расти”, - отметил он.

Также Акар подчеркнул, что совместный центр, который координирует безопасную морскую транспортировку продукции, продолжает свою работу согласно плану.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом проблему вывоза зерна из портов Украины. По словам российского лидера, стороны остались довольны прошедшими в Стамбуле переговорами.