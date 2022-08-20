Провокацию ВСУ на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года удалось предотвратить Фото: REUTERS

Готовящуюся ВСУ провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, сообщил журналистам член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Девятнадцатого августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось предотвратить провокацию. В ином случае, последствия могли бы быть непоправимыми", - уточнил он РИА Новости.

Также Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевский режим предпримет попытку осуществить новые провокации и обстрелять электростанцию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.