Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 августа 2022 13:46

Провокацию ВСУ на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года удалось предотвратить

Представитель администрации Запорожья Рогов сообщил, что провокацию ВСУ на ЗАЭС 19 августа 2022 года удалось предотвратить
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Провокацию ВСУ на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года удалось предотвратить

Провокацию ВСУ на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года удалось предотвратить

Фото: REUTERS

Готовящуюся ВСУ провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, сообщил журналистам член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Девятнадцатого августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось предотвратить провокацию. В ином случае, последствия могли бы быть непоправимыми", - уточнил он РИА Новости.

Также Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевский режим предпримет попытку осуществить новые провокации и обстрелять электростанцию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.