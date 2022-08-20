На мэра Мариуполя Иващенко совершили покушение

Константин Иващенко, фото: Егор Алеев, ТАСС

На мэра города Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, он не пострадал. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили ТАСС в мэрии города.

“Да, было, все живы, все в порядке", - уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о покушении.

Как передает корреспондент ТАСС, территория Мариупольского зоопарка - место покушения - была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал расследование покушения на жизнь мэра Энергодара. Мэр украинского города Энергодар Андрей Шевчик и двое его охранников получили ранение в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома. Взрывное устройство было приведено в действие, когда Андрей Шевчик вошел в подъезд.