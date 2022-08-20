Си Цзиньпин попросил Байдена не допустить поездки Пелоси на Тайвань

Джо Байден Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе попросил президента США Джо Байдена найти способ не допустить поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила сегодня, 20 августа, газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, Си Цзиньпин обратился с такой просьбой к американскому лидеру во время беседы, которая прошла 28 июля. Перед этим разговором соответствующий вопрос не один раз поднимался в ходе консультаций американских и китайских чиновников. Но Байден заявил председателю КНР, что не может заставить спикера отказаться, уточнив, что законодатели самостоятельно принимают решения о поездках за рубеж.

При этом представители администрации США высокого ранга, как отмечают источники издания, были обеспокоены перед готовящейся на тот момент поездкой спикера палаты на остров. Они предполагали, что этот визит приведет к обострению ситуации вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что после визита Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай готовится к экономической и военной блокаде острова.