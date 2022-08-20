Профсоюзы предложили ввести в России новый вид страхования утраты заработка за счет НДФЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила обращение к замминистра труда и соцзащиты РФ Елене Мухтияровой с предложением ввести новый вид страхования утраты заработка за счет налога на доходы физлиц.

"Предлагается рассмотреть вопрос о введении нового вида соцстрахования полной или частичной утраты заработка, в частности, по причине безработицы, долгов по зарплате и неполной занятости. Новый вид страхования должен носить обязательный характер. Финансирование расходов на страхование может производиться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1-1,5% налога на доходы физических лиц", - уточняется в тексте документа.

Инициатива предусматривает, что, есть три причины, по которым сотрудник должен получить страхование утраты заработка: в случае потери работы, переводе на режим неполного рабочего времени или нахождении в простое, а также при возникновении задолженностей работодателя по зарплате - особенно, при банкротстве компании.

Ранее замглавы Федерации независимых профсоюзов РФ Шершуков предложил сократить рабочую неделю для сохранения мест на рынке труда.