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Спорт20 августа 2022 16:27

"Спартак" потерпел первое поражение при Абаскале, проиграв "Динамо" 0:1

Гол Тюкавина принес победу "Динамо" в матче против "Спартака"
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
"Спартак" сыграл против "Динамо".

"Спартак" сыграл против "Динамо".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 20 августа, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" был сыгран матч 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге между "Динамо" и "Спартаком". Этот поединок был главным матчем дня в РПЛ, сообщает "КП-Спорт".

Счет в матче на 26-й минуте был открыт после того, как ошибся полузащитник "Спартака" Наиль Умяров. У него срезался мяч с ноги и попал на ногу Константину Тюкавину. Он без проблем вышел один на один и забил гол в ворота Александа Селихова.

В следующем туре "Спартак" поедет в гости к "Факелу" и сыграет в Воронеже 27 августа, а "Динамо" в этот же день будет биться в выездной игре против "Пари НН" в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что оглашены стартовые составы на матч "Ростов" - "Сочи", сам поединок грядет в 20:00 по московскому времени, а "Локомотив" ранее уже победил "Химки".