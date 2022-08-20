"Спартак" сыграл против "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 20 августа, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" был сыгран матч 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге между "Динамо" и "Спартаком". Этот поединок был главным матчем дня в РПЛ, сообщает "КП-Спорт".

Счет в матче на 26-й минуте был открыт после того, как ошибся полузащитник "Спартака" Наиль Умяров. У него срезался мяч с ноги и попал на ногу Константину Тюкавину. Он без проблем вышел один на один и забил гол в ворота Александа Селихова.

В следующем туре "Спартак" поедет в гости к "Факелу" и сыграет в Воронеже 27 августа, а "Динамо" в этот же день будет биться в выездной игре против "Пари НН" в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что оглашены стартовые составы на матч "Ростов" - "Сочи", сам поединок грядет в 20:00 по московскому времени, а "Локомотив" ранее уже победил "Химки".