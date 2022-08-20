Микробиолог рассказал об опасностях отравления ботулотоксином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое ВС Украины применили против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень небольших дозах может приводить к летальном исходу, рассказал РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

"Ботулотоксин проникает в легкие, в общем, поражает слизистые - глаза, нос, легкие, и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное, причем там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов. Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек умирает от удушья, от нехватки кислорода", - уточнил Никулин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили отравляющее вещество ботулотоксин против российских военных. Отмечалось, что военнослужащие ВС России получили сильное отравление.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.