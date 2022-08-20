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Политика20 августа 2022 16:34

Польша пригрозила России ответом НАТО на размещение под Калининградом ракет "Кинжал"

Об этом заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Польша пригрозила России ответом НАТО на размещение под Калининградом ракет "Кинжал"

Польша пригрозила России ответом НАТО на размещение под Калининградом ракет "Кинжал"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям,которые предпринимаются Россией", - сказал Скуркевич, отвечая на вопрос агентства РАР по поводу размещения названных ракет в регионе Российской Федерации.

Он также отметил, что сотрудничество в рамках НАТО выступает "основой для обеспечения безопасности Польши".

Ранее Варшава пригрозила “достать все свое оружие” из-за отказа Евросоюза выделить Польше сумму в 35 млрд евро. Такое заявление сделал в интервью изданию The Guardian генеральный секретарь правящей партии “Право и справедливость” Кшиштоф Соболевский.