Польша пригрозила России ответом НАТО на размещение под Калининградом ракет "Кинжал" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Наши действия - в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям,которые предпринимаются Россией", - сказал Скуркевич, отвечая на вопрос агентства РАР по поводу размещения названных ракет в регионе Российской Федерации.

Он также отметил, что сотрудничество в рамках НАТО выступает "основой для обеспечения безопасности Польши".

Ранее Варшава пригрозила “достать все свое оружие” из-за отказа Евросоюза выделить Польше сумму в 35 млрд евро. Такое заявление сделал в интервью изданию The Guardian генеральный секретарь правящей партии “Право и справедливость” Кшиштоф Соболевский.