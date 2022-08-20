Москвич обратился в полицию из-за укусов пчёл

В московское отделение полиции обратился житель Люблино с заявлением о том, что группа подростков обстреляла его из пневматического ружья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В московское отделение полиции обратился житель Люблино с заявлением о том, что группа подростков обстреляла его из пневматического ружья. Однако оказалось, что мужчина принял боль от пчелиных укусов за попадание маленьких пуль. Об этом пишет телеграмм-канал «Осторожно, Москва».

Прогуливаясь в городе, мужчина внезапно ощутил резкую боль в ноге и животе. Он увидел неподалёку группу подростков и посчитал, что дети обстреляли его из пневматического оружия. Убеждённый в этой мысли москвич отправился в полицию. Однако поостыв и придя в себя он понял, что принял укусы пчёл за боль от выстрелов – насекомые ужалили его в вышеобозначенные места, а детям просто не повезло оказаться поблизости, поэтому подозрение пало на них.

Ранее KP.RU сообщал о курьёзной ситуации, когда на велосипед московского курьера опустился целый рой пчёл, облюбовав его для обустройства нового улья. Молодой человек просто зашёл в супермаркет за продуктами, оставив велосипед на парковке, а когда вернулся – доброй половины его транспортного средства не было видно под пчелиными тушками.