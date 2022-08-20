Киев оправдался за отсутствие Арестовича в списке советников офиса Зеленского

Алексей Арестович, фото: кадр видео

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе".

"Арестович и правда не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе", - отметил Подоляк в своем Телеграм-канале.

Также он добавил, что Арестович согласно должностному расписанию - советник офиса Зеленского.

Ранее издание "Український тиждень" ("Украинская неделя" - прим. ред.) со ссылкой на официальный ответ из офиса сообщало, что имя Алексея Арестовича отсутствует в списке советников офиса Зеленского. Уточнялось, что его нет “в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента". Также издание отмечало, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил перечень из 46 советников высшего руководства Украины, среди которых много других известных личностей, в частности, Михаил Подоляк, но Арестовича в списке не было.