Шойгу сообщил, что Россия начинает серийное производство ракет “Циркон”

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" РФ будет производить серийно, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Мы приступаем к серийному производству ракет "Циркон". У нас фактически она поставлена на вооружение. В текущем году это уже будет зафиксировано документально", - отметил Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" поразил ракетой "Циркон" мишень в Белом море. Цель находилась на расстоянии тысячи километров от фрегата.Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. В феврале "Горшков" также выполнял стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели, а также гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, за что был отмечен Главнокомандующим ВМФ России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.