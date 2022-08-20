Российские поисковики начали маркировать часть иностранных сервисов как нарушителей закона Фото: REUTERS

Российские поисковики по требованию Роскомнадзора теперь маркируют сервисы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства России.

Так, в поисковой системе "Яндекса" возле информации о соответствующих сервисах появляется надпись "РКН: сайт нарушает закон РФ". Во всплывающем окне приводится название закона и называется причина маркировки.

В поисковиках Rambler и Mail.ru сервисы помечаются аналогично, хотя маркировка немного отличается.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов России. Меры были приняты из-за неудаления запрещенной в РФ информации.

Также ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Wikimedia как нарушителя законов России. Меры были приняты из-за неудаления недостоверной информации о спецоперации на Украине.