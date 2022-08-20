Германия намерена передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия планирует направить Украине 20 ракетных установок калибром 70 мм на спецавтомобилях и 2000 ракет, об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Ранее на интернет-портале немецкого правительства появилась специальная страница, где описываются все поставки вооружений Украине - как реализованные, так и запланированные.

В сообщении о запланированной поставке 20 установок и ракет говорится, что речь идет о прямых поставках со стороны немецкой промышленности в рамках программы модернизации вооружения. Сроки поставки будут зависеть от реализации "ремонтных работ либо производство еще не завершено", уточняется на портале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.